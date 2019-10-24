إيقاف 10 أشخاص كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهين

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، إيقاف 10 أشخاص من أصول إفريقية، كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهين.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن التشكيلة العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بمدينة "بنقردان" تمكنت من إيقاف 10أشخاص لا يملكون وثائق هوية، وكانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهين، وتم تسليمهم إلى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
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