مقتل 7 مسؤولين في ديالى العراقية

ذكرت مصادر أمنية وشهود عيان، أمس، أن سبعة مسؤولين حكوميين قتلوا في عمليات مسلحة متفرقة في قضاء إبي صيدا التابع لمحافظة ديالى شمال شرق بغداد. وأوضحت المصادر أن سبعة أشخاص قتلوا في ناحية أبي صيدا التابعة لمحافظة ديالى في هجمات مسلحة متفرقة، بينهم مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي، ورئيس المجلس البلدي سعد الصريوي، ومدير الجنسية محمد الحميري، وأربعة مواطنين آخرين. وسارعت قيادة العمليات الأمنية في محافظة ديالى إلى فرض إجراءات حظر التجوال، والبدء في عملية البحث عن المسلحين والسيطرة على الوضع الأمني.



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