الجمهوريون يصعدون هجومهم على الحملة الهادفة لعزل الرئيس ترامب

صعد الجمهوريون، اليوم الخميس، هجومهم على تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويسعى الجمهوريون لاستصدار قرار، من مجلس الشيوخ الذي يسيطرون عليه، يصف التحقيق بأنه غير مشروع.

وأشاد البيت الأبيض بأعضاء الكونجرس الجمهوريين الذين اقتحموا قاعة تخضع لحراسة مشددة وقاطعوا إفادات كان يدلي بها شهود بشأن التحقيق الهادف لبدء إجراءات عزل ترامب.

ويحقق مجلس النواب فيما إذا كان هناك سبب لمساءلة ترامب بغرض عزله بسبب طلبه، خلال مكالمة تليفونية مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في يوليو، التحقيق في أمر خصمه السياسي جو بايدن.

ويعد نائب الرئيس السابق من المنافسين الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

ودعا ترامب الجمهوريين يوم الاثنين لاتخاذ موقف أشد صرامة في مواجهة تحقيق المساءلة.

وسعى الجمهوريون للنيل من شرعية تحقيق المساءلة وشكوا من عقد الجلسات خلف أبواب مغلقة. لكن الدستور الأميركي يعطي مجلس النواب صلاحيات كبيرة في كيفية التعامل مع المساءلة.

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