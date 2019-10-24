الأمم المتحدة: اللجنة الدستورية السورية تعقد أول اجتماع في 30 أكتوبر

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن، اليوم الخميس، إن اللجنة الدستورية السورية ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف من 30 أكتوبر

وأضاف بيدرسن، في مقابلة تلفزيونية بمكتبه بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أن مندوبين من سبع دول عربية وغربية، تعرف باسم "المجموعة الصغيرة" وتشمل الولايات المتحدة، ستجتمع في المدينة السويسرية غدا الجمعة.

وأضاف أن رئيسي اللجنة الدستورية السورية هما أحمد كزبري ممثلا للحكومة السورية وهادي البحرة عن المعارضة.

كانت الأمم المتحدة أعلنت، قبل أسابيع، تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية السلام.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا إن القوى الكبرى لن تشارك بشكل مباشر في المساعي الدستورية التي "يملكها ويقودها السوريون" كما لن تشارك في المراسم الافتتاحية العامة لكنها تدعم العملية.

وينظر إلى عقد اجتماع اللجنة الدستورية، وهو أول تقدم ملموس منذ تولى الدبلوماسي النرويجي منصبه في يناير، على أنه مهم لتمهيد الطريق أمام إصلاحات سياسية وانتخابات جديدة في البلد الذي دمرته الحرب التي استمرت ثمانية أعوام وأودت بحياة مئات الآلاف من القتلى وأجبرت الملايين على النزوح.

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وقال "لا أحد يعتقد أن اللجنة الدستورية في حد ذاتها ستحل الصراع. لكن، إذا تم التعامل معها على أنها جزء من عملية سياسية أشمل، فيمكنها أن تفتح أبوابا وأن تكون بداية شديدة الأهمية والرمزية لعملية سياسية".

وتم التوصل إلى اتفاق طرحت بموجبه كل من حكومة الأسد والمعارضة السورية والمجتمع المدني أسماء 50 عضوا في اللجنة الدستورية. ويشمل كل وفد الأكراد لكن لا يوجد تمثيل لقوات سوريا الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب الكردية.

وبدأت مجموعة مؤلفة من 45 عضوا في صياغة وثيقة دستورية.

وقال بيدرسن "أعتقد أنها مناسبة تاريخية وبالطبع هي مسؤولية ثقيلة أن يلتقي 150 سوريا لبحث ترتيب دستوري جديد لبلادهم".

وأضاف "في النهاية هم سيحددون ما نوع الدستور أو الإصلاح الدستوري الضروري لسوريا".