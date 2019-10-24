وارن وبايدن يتقدمان مرشحي الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي

أفاد استطلاع جديد للرأي، نشر اليوم الخميس، أن عضو مجلس الشيوخ التقدمية أليزابيث وارن تأتي في طليعة المرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، معززة تقدمها على نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وحسب الاستطلاع، الذي أجرته جامعة كوينيبياك الأميركية، فإن وارن (70 عاما)، المعروفة بمواقفها اليسارية، حلت في المرتبة الأولى محققة 28% من نيات التصويت بين الديمقراطيين وأنصارهم، أمام جو بايدن (76 عاما) الذي جمع 21%.

أما بيرني ساندرز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، الذي أدخل المستشفى مطلع الشهر نتيجة أزمة قلبية، فقد حصل على 15 % أمام بيت بوتيدجادج رئيس بلدية مدينة ساوث بند الصغيرة في ولاية إنديانا الذي حصل على 10%.

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وحسب الاستطلاع نفسه، فإن بايدن على المستوى الوطني يأتي في الطليعة مع 27،2% من الأصوات أمام أليزابيت وارن (21،8%).

وبعد انسحاب المرشح تيم راين، النائب عن ولاية أوهايو الخميس، لا يزال هناك 18 شخصا يتنافسون للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر 2020.