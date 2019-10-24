رئيس وزراء بريطانيا يدعو إلى انتخابات مبكرة يوم 12 ديسمبر

دعا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الخميس، البرلمان إلى الموافقة على إجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 ديسمبر المقبل.

وقال جونوسن، قال تصريحات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل أسبوع من الموعد المبدئي المحدد لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إن "طريقة إنجاز الانسحاب، في رأيي، هي التعامل بشكل منطقي مع البرلمان.. إذا كانوا يريدون حقا مزيدا من الوقت لدراسة هذا الاتفاق الممتاز، فسيحصلون على ذلك لكن عليهم أن يوافقوا على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر. هذا هو السبيل للمضي قدما".

ولموافقة البرلمان على هذا الاقتراح، يحتاج جونسون إلى تأييد حزب العمال المعارض.

واضطر بوريس جونسون إلى طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر. ويتعين على القادة الأوروبيين إعطاء ردهم في الأيام المقبلة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية المقبلة أورسولا فون دير لايين، إن احتمال قبول الاتحاد الأوروبي تأجيل تاريخ مغادرة المملكة المتحدة "يبدو جيدا جدا".

ولكن الدول الأوروبية الـ27 ليست متفقة على مدة التأجيل إذ يريد بعضها مثل إيرلندا أن تمتد حتى 31 يناير 2020 فيما تريد فرنسا تأجيلاً أقصر، ولم تعلن الدول الأخرى موقفها.

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ويجتمع سفراء البلدان الـ27، غدا الجمعة في بروكسل، ويحتمل أن يوصوا رؤساء الدول بالموافقة على التأجيل لثلاثة أشهر، وفق مصدر دبلوماسي أوروبي، على أن يصدر الرد الاثنين. أما في حال عدم الاتفاق، وفق المصدر، فليس من المستبعد عقد قمة جديدة الأسبوع المقبل.

وبعد وقت قصير من دعوة بوريس جونسون لتنظيم انتخابات، وافق البرلمان بأغلبية 310 أصوات (و294 ضد) على أجندته السياسية العامة التي تم تحديدها في خطاب الملكة إليزابيث الثانية في 14 أكتوبر.

وأعلن وزير العلاقات مع البرلمان جيكوب ريز-موغ، أمام النواب، أنهم سيتمكنون من التصويت على قرار تنظيم انتخابات مبكرة يوم الاثنين.

لكن جونسون كان قد خسر الأغلبية المطلقة في البرلمان على مدار أسابيع عدة بعد طرد حوالي 20 نائبا محافظاً صوتوا ضده وفقد دعم الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي الصغير المعارض لاتفاق بريكست.

كما أعاد بوريس جونسون على حسابه على تويتر توجيه رسالة إلى زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن مناشداً فيها الحزب الموافقة على تنظيم الانتخابات لكسر الجمود، ومذكرا كوربن بأنه أكد مراراً أنه سيؤيد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بمجرد موافقة الاتحاد الأوروبي على التأجيل.

وكتب جونسون: "من واجبنا وضع حد لهذا الكابوس وتزويد البلاد بحل في أسرع وقت ممكن". وأضاف في الرسالة "هذا البرلمان رفض اتخاذ القرارات ولا يمكنه رفض السماح للناخبين باستبداله ببرلمان يمكنه اتخاذ القرارات".