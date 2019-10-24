كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: تركيا تبذل الجهود من أجل الحل السياسي للأزمة السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، مساء اليوم الخميس، إن سوريا للسوريين وأن تركيا تبذل الجهود من أجل الحل السياسي للأزمة السورية.

وقال الرئيس التركي، خلال مقابلة مع قناة "TRT عربي": "يجب علينا أن نتصرف بحذر ونحاول حاليا تسيير أعمالنا واتصالاتنا مع سوريا بواسطة روسيا وإيران خلال مباحثات أستانا".

وأعلن أردوغان عن إمكانية حل مشكلة المنطقة الآمنة وتنفيذ مشاريع البناء بالتعاون مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبناء مدينة للاجئين.

ووقَع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء الماضي، مذكرة تفاهم من 10 نقاط عقب ست ساعات من المفاوضات، حيث عبر بوتين عن رضاه واصفا المفاوضات بأنها "مهمة جدا إن لم تكن بالغة الأهمية لإنهاء وضع متوتر جدا ‬‬على الحدود السورية التركية".

وبموجب الاتفاق الشرطة العسكرية الروسية ستشرع مع قوات حرس الحدود السورية، بتسهيل إخراج وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية، وينبغي الانتهاء من ذلك خلال 150 ساعة.

وستبدأ القوات الروسية والتركية بعد ذلك بتسيير دوريات مشتركة في نطاق عشرة كيلومترات في "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا.

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