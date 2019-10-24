كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مكالمة وزير الخارجية الروسي مع نظيره التركي حول سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، مساء اليوم الخميس، وبحثا تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها روسيا وتركيا عقب مباحثات الرئيسيين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية خلال يوم 22 أكتوبر.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، اليوم: "بحث الوزيران تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي 22 أكتوبر، واتفقا على مواصلة تنسيق الجهود من أجل استقرار الوضع في شمال شرق سوريا في أسرع وقت ممكن".

ووقع الرئيس الروسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء الماضي، مذكرة تفاهم تتكون من 10 نقاط عقب ست ساعات من المفاوضات، التي وصفها بوتين بأنها "مهمة جدا إن لم تكن بالغة الأهمية لإنهاء وضع متوتر جدا ‬‬على الحدود السورية التركية".

وبموجب الاتفاق، ستبدأ الشرطة العسكرية الروسية مع قوات حرس الحدود السورية، بتسهيل إخراج وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة 30 كيلومترا من الحدود التركية، خلال فترة 150 ساعة.

وستبدأ القوات الروسية والتركية بعد ذلك، بتسيير دوريات مشتركة في نطاق عشرة كيلومترات في "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية أنه يتم نقل 276 من رجال الشرطة العسكرية الروسية و33 وحدة من المعدات العسكرية إلى سوريا في غضون أسبوع، في ضوء التحديات الجديدة.

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