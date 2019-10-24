كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيوخ الأمريكي يطالب تأشيرة دخول سريعة لقائد قوات سوريا الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من وزير الخارجية مايك بومبو يوم الأربعاء تسريع عملية الحصول على تأشيرة دخول إلى مظلوم كوباني، قائد القوات الديمقراطية السورية، لزيارته للولايات المتحدة لمناقشة الوضع في سوريا، وفق ما أوردته رويترز.

كما أعلنت رويترز، إنضم السناتور الجمهوري ليندسي جراهام ومارشا بلاكبيرن إلى السناتور الديموقراطي كريس فان هولين وجين شاهين وريتشارد بلومنتال لكتابة رسالة إلى بومبيو، طلبوا منه تتبع تأشيرة كوباني السريعة ، معلقين علي إنه من المفيد مناقشة الوضع مع زعيم قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في خطاب الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذي جاء بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، حيث كانوا يدعمون قوات سوريا الديمقراطية في قتالهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية (بأننا نشعر بالقلق الشديد إزاء الوضع في شمال سوريا)، وذلك أن فتح انسحاب القوات الأمريكية الطريق أمام هجوم تركي يستهدف قوات سوريا الديمقراطية.

كما ندد كل من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس بقرار انسحاب ترامب، متهمين الرئيس بالتخلي عن الحلفاء الأكراد الذين فقدوا حوالي 10،000 مقاتل ضد داعش. قدم جراهام وفان هولين مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا رداً على الغزو التركي.