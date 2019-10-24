كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا: القوات التركية والميليشيات المتحالفة هاجمت قواتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة أسوشيتيد برس نقلاً عن وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن القوات التركية والميليشيات السورية المتحالفة هاجمت يوم الخميس القوات الحكومية السورية في شمال شرق سوريا، وقد تعرض الجيش السوري للخسائر.

فقد هاجمت القوات التركية مع حلفائها المتمردين السوريين، مواقع للجيش السوري خارج بلدة تل تم ، وأسفر عن مقتل وجرح العديد من القوات السورية، حسبما ذكرت وكالة سانا.

كما اشتبكت الميليشيات التركية المدعومة من سوريا مع القوات التي يقودها الأكراد في المنطقة، وفقًا لوكالة الأنباء.

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ومن جانبها اعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، إن خمسة أفراد عسكريين أتراك أصيبوا في مدينة رأس العين الحدودية السورية في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الكردي.

وجاء في بيان الوزارة أن الهجوم نُفذ باستخدام الطائرات بدون طيار ومدافع الهاون والأسلحة الخفيفة، مضيفا أن القوات التركية ردت على الهجمات دفاعا عن النفس.

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