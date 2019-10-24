الاتحاد التونسي يتجه للانسحاب من نهائيات كاس إفريقيا للمحليين

يدرس الاتحاد التونسي لكرة القدم الانسحاب من نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، المزمع اقامتها العام المقبل في الكاميرون، وذلك في حال ما تبين لها، بأن توقيت المنافسة لا يخدم مصالح اللاعبين والأندية التونسية.

ونقلت صحيفة “الشروق” التونسية، تصريحا لرئيس الاتحاد التونسي، وديع الجريء، أكد فيه بأن اتحاده سيقوم بدراسة الأمر، مع اللاعبين والأندية، من أجل تحديد الموقف النهائي، بين المشاركة أو الانسحاب.

وقال وديع الجريء، في المناسبة ذاتها: “من الممكن أن نشارك في الشان ومن الوارد أيضًا أن ننسحب لأن لدينا لاعبين ينشطون بالمنتخبين المحلي والأول في نفس الوقت، وهو ما يعني أنهم لن يركنوا إلى الراحة، ولا يمكنهم القيام بالتحضيرات التي تسبق الموسم الجديد في ظروف جيدة”.

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وأضاف: “حين شاركنا في تصفيات الشان كان على أساس أن النهائيات ستلعب في فيفري المقبل، أما الآن وقد تغير موعدها فإننا نضع صحة اللاعب قبل كل شيء”.

وتابع الجريء “سنقوم بدراسة علمية في مارس أو في أفريل المقبل، ونقوم بالتقدير السليم من حيث المستوى الصحي والبدني للاعبين، وهل هناك ضرر عليهم وبعد ذلك ندرس الأمر على المستوى الرياضي”.

جدير ذكره، أن المنتخب التونسي المحلي، ضمن التأهل للنهائيات على حساب ليبيا، بعد أن فاز عليه ذهابا وإيابا، في الدور الإقصائي الحاسم.