سفارة المغرب تنظم “قنصلية متنقلة” لفائدة الجالية المغربية شرق السعودية

قررت سفارة المغرب في الرياض تنظيم قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية المغربية، المقيمة في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، وذلك يوم غد الجمعة، وبعد غد السبت.

وعلم لدى سفارة المغرب في السعودية أن هذه المبادرة ستمكن المغاربة المقيمين بمحافظات المنطقة الشرقية للمملكة من الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الإدارية، المتعلقة بالتسجيل القنصلي.

وتشمل هذه الخدمات، يضيف المصدر، تقديم طلبات تجديد، أو سحب جواز السفر، والمصادقة على الوثائق، والوكالات، والحالة المدنية، وتقديم طلبات الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو سحبها.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تمت تعبئة طاقم مهم من الدبلوماسيين، والإداريين من أجل ضمان نجاح هذه العملية، الرامية إلى تحسين الخدمات القنصلية، الموجهة إلى المغاربة، المقيمين في المملكة العربية السعودية، وتجنيبهم عناء التنقل، ومرافقتهم في القيام بالإجراءات الإدارية الضرورية.