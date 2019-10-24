نهائيًّا: القضاء على نوعين من 3 لفيروس شلل الأطفال في العالم!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت منظّمة الصّحّة العالميّة، التّابعة للأمم المتّحدة، مساء اليوم، الخميس، عن القضاء على نوعين من أصل ثلاثة أنواع من فيروس مرض شلل الأطفال على مستوى العالم، وفق ما أكّدته لجنة خبراء، وهو ما اعتبرته المنظّمة "خطوة تاريخيّة" نحو عالم خالٍ من شلل الأطفال.

ويعني إعلان اللجنة الدولية للتحقق من القضاء على شلل الأطفال أنه لم يعد هناك سوى النوع الأول فحسب من الفيروس بعدما تم القضاء على النوع الثاني في 2015، والثالث هذا الأسبوع.

وتراجعت حالات الإصابة بشلل الأطفال على مستوى العالم بنسبة 99 في المئة منذ عام 1988، لكن النوع الأول من فيروس شلل الأطفال لا يزال متوطنا في باكستان وأفغانستان حيث أصاب 88 شخصا في المجمل هذا العام؛ ويمثل ذلك زيادة عن الرقم السنوي العالمي الذي بلغ 22 حالة في 2017.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي إنّ "القضاء على النوع الثالث من فيروس شلل الأطفال حجر زاوية مهم نحو عالم خال من شلل الأطفال لكننا لا نملك ترف الاسترخاء". فيما اعتبر الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، سيث بيركلي، أنّه "انتصار هائل في المعركة ضد شلل الأطفال".

ويغزو الفيروس الجهاز العصبي ويسبب الشلل خلال ساعات. ولا يمكن الشفاء منه لكن يمكن الوقاية من الإصابة بالمرض عن طريق اللقاحات. وكانت حملات التطعيم الوطنية والإقليمية المكثفة للرضع والأطفال سببا في التراجع الكبير في عدد الحالات على مستوى العالم.