مونشنجلادباخ يقتنص تعادلاً قاتلاً أمام روما

رياضة 2019-10-24 | 21:16 45 مشاهدة Advertisements خطف بوروسيا مونشنجلادباج، تعادل ثمين أمام نظيره روما الإيطالي، في المواجهة التي انتهت 1-1. والتقى الفريقان على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للدوري الأوروبي. هدف روما سجله نيكولو زانيولو في الدقيقة 32 من الشوط الأول. واستمر تقدم الجيلاروسي حتى نجح لارس ستيندل في خطف التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة 90.



في المجموعة ذاتها، فاز إسطنبول باشاك شهير بهدف نظيف على نظيره ولفسبرجر. في المجموعة ذاتها، فاز إسطنبول باشاك شهير بهدف نظيف على نظيره ولفسبرجر. بذلك يتصدر روما المجموعة بخمس نقاط، ثم ولفسبرجر بـ 4 نقاط، ثم باشاك شهير ب 4 نقاط، ويأتي مونشنجلادباخ رابعًا بنقطتين.



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