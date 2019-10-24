مانشستر يونايتد يهزم بارتيزان في الدوري الأوروبي

وبدأ مانشستر يونايتد بالتسجيل عن طريق الفرنسي أنطوني مارسيال من ركلة جزاء في الدقيقة "43" من زمن اللقاء.

وسيطر فريق مانشستر يونايتد على مجريات المباراة لكنه لم يستفد من الفرص التي خلقها على مرمى أصحاب الأرض.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية عشر بينما بارتيزان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وضمن المجموعة ذاتها سحق الكمار الهولندي ضيفه استانا الكازاخستاني بسداسية نظيفة، ليرفع رصيده من النقاط إلى 5 نقاط في المركز الثاني بينما استانا في مؤخرة المجموعة دون نقاط.

