مانشستر يونايتد يهزم بارتيزان في الدوري الأوروبي

2019-10-24 | 21:02
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فاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على مضيفه بارتيزان بلجراد الصربي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بالدوري الأوروبي التي جمعت الفريقين اليوم.
وسيطر فريق مانشستر يونايتد على مجريات المباراة لكنه لم يستفد من الفرص التي خلقها على مرمى أصحاب الأرض.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية عشر بينما بارتيزان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
وضمن المجموعة ذاتها سحق الكمار الهولندي ضيفه استانا الكازاخستاني بسداسية نظيفة، ليرفع رصيده من النقاط إلى 5 نقاط في المركز الثاني بينما استانا في مؤخرة المجموعة دون نقاط.
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