الداخلية تصدر توجيهات للمتظاهرين

أصدرت وزارة الداخلية، الخميس، توجيهات إلى المتظاهرين الذين ينوون الخروج بتظاهرات حاشدة يوم غد الجمعة، فيما أكدت على ضرورة الحذر من المشبوهين الذين يسعون لحرف مسار التظاهر السلمي واحداث الفوضى او التحريض على العنف.
وأشار المحنا إلى "ضرورة عدم إعاقة حركة المرور والاقتصار على أماكن التجمع بحيث لاتؤدي الى قطع طرق المشاة والمركبات"، مبيناً أنه "يحظر أثناء المشاركة في التظاهرات حمل أي نوع من السلاح الناري، وأية أشياء حادة وأي شئ يمكن رميه بنية إلحاق الأذى بالغير بما في ذلك الحجارة، وأية أشياء يمكن استخدامها في الضرب ( كالمضربة الخشبية والهراوات والعصى)، فضلاً عن الخوذة والأقنعة أو أية أشياء تستخدم لتغطية الوجه".
ودعا إلى "عدم الاعتداء على المصالح والمؤسسات والدوائر العامة والخاصة"، مؤكداً "ضرورة الحذر من المشبوهين الذين يسعون لحرف مسار التظاهر السلمي واحداث الفوضى او التحريض على العنف والتدمير والحرق والاعتداء على الاخرين".
وأهاب المحنا، بالمواطنين "الالتزام بهذه الوصايا والتعليمات والتعاون مع الاجهزة الامنية لضمان سلمية التظاهر وتمكين قوات حفظ النظام من حماية التظاهرات وتامين حقوق المواطنين في حرية التجمع والتعبير عن ارائهم والمطالبة بحقوقهم في سلوك متحضر ومتقيد بحقوق وواجبات المواطنة".
ومن المتوقع ان تخرج تظاهرات شعبية حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات يوم غد الجمعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل.
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