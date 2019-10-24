تزامناً مع تجمع المتظاهرين في التحرير.. القوات الأمنية تغلق جسري الجمهورية والسنك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية أقدمت مساء اليوم، على إغلاق جسري الجمهورية والسنك وسط العاصمة بغداد".

وأضاف أن "إغلاق الجسرين جاء تزامناً مع تجمع العشرات من المتظاهرين في ساحة التحرير".



ومن المتوقع ان تخرج تظاهرات شعبية حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات يوم غد الجمعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل.