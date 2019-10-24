وزير النفط: لدينا خزين من كافة المنتجات النفطية وليس هناك ضرورة للقلق

وقال الغضبان في حوار ضمن برنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "العراق لديه الامكانات البشرية والمالية ما يؤهله لينطلق الى المرحلة المقبلة، فممكن جدا ان ينهض"، لافتا الى أن "هذه الحكومة تحملت تراكمات 16 سنة، فهناك نجاحات واخفاقات كبيرة في الحكومات السابقة".وأضاف الغضبان، "يجب ان لا يبقى العراق دولة ريعية معتمدة على النفط وهذه ظاهرة غير صحية، فنحن عازمون على تحقيق تعدد للموارد الاقتصادية وليس حصرها بالغاز او النفط، كما أن الحكومة ستعمل على صياغة موازنة تلبي الاهداف وتدعم المشاريع وتزيد الاستثمار".

وتابع، أن "14 ترليون دينار ديون العراق منذ ان تستلمت هذه الحكومة مهامها، وان الحكومة السابقة والحالية واجهتا هذا الوضع، وهناك مطالب كبيرة للتوظيف ومطالب الخدمات".



وعن احتمالية وجود ازمة في المشتقات النفطية على خالفية التظاهرات التي بدأت قبل ساعات، أكد وزير النفط ثامر الغضبان، "عدم وجود ازمة مشتقات نفطية ووقود في البلاد، كما أن المحطات تعمل على مدار اليوم"، لافتا الى أن "هناك خزين من كافة المنتجات النفطية وليس هناك ضرورة للقلق".

وبشأن الاتفاق مع اقليم كردستان بتسليم النفط الى بغداد، أكد الغضبان قائلا، "ليس لدي هناك المزيد من الوقت للتفاوض بشأن موضوع النفط مع كردستان، وهناك نص صريح في القانون، والاقليم لم يفِ بالتزامه".

