وزير النفط: لدينا خزين من كافة المنتجات النفطية وليس هناك ضرورة للقلق

أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، أن الحكومة أعطت توجيهات صارمة بعدم السماح بالعنف اثناء التظاهرات، فيما اكد وجود خزين من كافة المنتجات النفطية وليس هناك ضرورة للقلق، نوه الى أن اقليم كردستان لم يفِ بالتزامه مع الحكومة الاتحادية.
وأضاف الغضبان، "يجب ان لا يبقى العراق دولة ريعية معتمدة على النفط وهذه ظاهرة غير صحية، فنحن عازمون على تحقيق تعدد للموارد الاقتصادية وليس حصرها بالغاز او النفط، كما أن الحكومة ستعمل على صياغة موازنة تلبي الاهداف وتدعم المشاريع وتزيد الاستثمار".
وتابع، أن "14 ترليون دينار ديون العراق منذ ان تستلمت هذه الحكومة مهامها، وان الحكومة السابقة والحالية واجهتا هذا الوضع، وهناك مطالب كبيرة للتوظيف ومطالب الخدمات".
وعن احتمالية وجود ازمة في المشتقات النفطية على خالفية التظاهرات التي بدأت قبل ساعات، أكد وزير النفط ثامر الغضبان، "عدم وجود ازمة مشتقات نفطية ووقود في البلاد، كما أن المحطات تعمل على مدار اليوم"، لافتا الى أن "هناك خزين من كافة المنتجات النفطية وليس هناك ضرورة للقلق".
وبشأن الاتفاق مع اقليم كردستان بتسليم النفط الى بغداد، أكد الغضبان قائلا، "ليس لدي هناك المزيد من الوقت للتفاوض بشأن موضوع النفط مع كردستان، وهناك نص صريح في القانون، والاقليم لم يفِ بالتزامه".
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