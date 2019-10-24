الغضبان: موجة الاحتجاجات إعلان عن نهاية نظام سياسي بدء بعد 2003

اعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، الخميس، أن موجة الاحتجاجات الشعبية إعلان عن نهاية حقبة لنظام سياسي بدء بعد 2003، مؤكدا انها موجة رفض واعلان بطلب وضرورة اعلان نظام سياسي جديد.
وأضاف الغضبان، أن "الحكومة تأتي وتذهب وما يهمنا أن يرتقي العراق الى الاستقرار واستتباب الأمن والقانون هو المهم، هو ان ندخل مرحلة جديدة وان جاءت حكومة او اعطت هذه الحكومة الفرصة لتطبيق برنامجها الحكومي".
وأشار الغضبان الى أن "الحكومة ستعمل على صياغة موازنة تلبي الاهداف وتدعم المشاريع وتزيد الاستثمار"، منوها الى أن " هناك عجزا ماليا لو قسنا موارد العراق باحتياجاته، ولا يمكن ان تتحمل الحكومة وزره".
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