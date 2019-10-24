الغضبان: موجة الاحتجاجات إعلان عن نهاية نظام سياسي بدء بعد 2003

وقال الغضبان في حوار ضمن برنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، "اتمنى ان تكون فعلا هذه التظاهرات سلمية بالكامل وان يبدي المتظاهر سلميته"، لافتا الى أن "موجة الاحتجاجات هي اعلان عن نهاية حقبة لنظام سياسي بدء بعد 2003، وهي موجة رفض واعلان بطلب وضرورة اعلان نظام سياسي جديد".وأضاف الغضبان، أن "الحكومة تأتي وتذهب وما يهمنا أن يرتقي العراق الى الاستقرار واستتباب الأمن والقانون هو المهم، هو ان ندخل مرحلة جديدة وان جاءت حكومة او اعطت هذه الحكومة الفرصة لتطبيق برنامجها الحكومي".

وأشار الغضبان الى أن "الحكومة ستعمل على صياغة موازنة تلبي الاهداف وتدعم المشاريع وتزيد الاستثمار"، منوها الى أن " هناك عجزا ماليا لو قسنا موارد العراق باحتياجاته، ولا يمكن ان تتحمل الحكومة وزره".