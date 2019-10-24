عراقيون يتجمعون وسط بغداد عشية دعوات لمظاهرات مليونية

احتشد متظاهرون، مساء الخميس، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وفق وكالة الأنباء العراقية.

يأتي ذلك قبل يوم من مظاهرات مليونية مقرر انطلاقها غدا الجمعة، وتهدف إلى تغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني، وبناء عراق جديد تكون السلطة فيه للعراقيين.

واستعدادا لميلونية 25 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، حالة الإنذار القصوى، استعدادا لحماية المظاهرات المرتقبة.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن الشرطة ستعمل على تأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف العميد المحنا أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي".





وستتزامن مظاهرات ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول داخل العراق مع مظاهرات واسعة للجالية العراقية بالخارج التي بدأت تدعو إلى مظاهرات ومسيرات سلمية تطالب من خلالها دول العالم بسحب جنسيتها من المسؤولين العراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق، وإعادتها إلى بغداد.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمظاهرات "ثورة الكرامة" عن مطالبها الرئيسية المتمثلة بحل البرلمان وإيقاف العمل بعملية المحاصصة الطائفية القائمة منذ عام ٢٠٠٣ وتشريعاتها، وإيقاف العمل بالدستور الحالي.