تداعي حزب أردوغان يتواصل.. استقالة برلماني سابق عن "العدالة والتنمية"

أعلن نائب برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، انشقاقه عن الحزب، وانضمامه لفريق رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو الذي يسعى لتأسيس حزب جديد مناهض للرئيس رجب طيب أردوغان.



جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري التركي "أوضه تي في"، الخميس، مشيرًا إلى أن مصطفى أوزترك، نائب العدالة والتنمية السابق عن مدينة بورصه (غرب) أعلن استقالته من الحزب.

وقال أوزترك في بيانه أصدره اليوم الخميس: "أعلن خبر انفصالي عن حزب العدالة والتنمية الذي كنت نائبًا برلمانيًا عنه، وقدمت العديد من الخدمات له وللجمهورية التركية طيلة سنوات".

وذكر أوزترك أنه يعتزم الانضمام لفريق داود أوغلو، لدعم جهوده الرامية لتأسيس حزب سياسي جديد قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف:" لأن الكيان المرتقب الأقرب إلى مبادئ التي أؤمن بها وحاد عنها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس أردوغان، والحزب الجديد يضم كوكبة من الوزراء والبرلمانيين السابقين ".

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ويشهد الحزب التركي الحاكم منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها، استقالة داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.

ومن المنتظر أن يعلن باباجان وداود أوغلو عن حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري.

وهذه الانشقاقات المتتالية تأتي اعتراضاً على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.





تجدر الإشارة إلى أن الحزب الحاكم خسر 60 ألفًا من أعضائه خلال الشهرين الماضيين، بحسب ما ذكره العديد من وسائل الإعلام التركية، مؤخرًا.

هذه الانشقاقات والاضطرابات دفعت كثيرين من المراقبين والمعارضين إلى التكهن باحتمال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.