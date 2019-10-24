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وارن وبايدن في مقدمة المرشحين للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي الأميركي

أفاد استطلاع جديد نشرت نتائجه الخميس أن السناتورة التقدمية اليزابيث وارن تأتي في طليعة المرشحين الديموقراطيين للانتخابات الرئاسية الاميركية عام 2020، معززة تقدمها على نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وحسب الاستطلاع الذي قامت به جامعة كوينيبياك الاميركية فإن وارن (70 عاما) المعروفة بمواقفها اليسارية حلت في المرتبة الاولى جامعة 28% من نوايا التصويت بين الديموقراطيين وأنصارهم، أمام الوسطي جو بايدن (76 عاما) الذي جمع 21%.

اما سناتور فيرمونت بيرني ساندرز الذي أدخل المستشفى مطلع الشهر نتيجة أزمة قلبية، فقد حصل على 15 % أمام بيت بوتيدجادج رئيس بلدية مدينة ساوث بند الصغيرة في ولاية انديانا الذي حصل على 10%.

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وحسب الاستطلاع نفسه فإن بايدن على المستوى الوطني يأتي في الطليعة مع 27،2% من الاصوات أمام اليزابيت وارن (21،8%).

وبعد انسحاب المرشح تيم راين، النائب عن ولاية اوهايو الخميس، لا يزال هناك 18 شخصا يتنافسون للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.