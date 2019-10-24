خودم يلتقي مدير عام مديرية حصوين ومدير الصناعة بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المهرة

التقى صباح هذا اليوم الخميس، عبدالله خودم محمد مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة المهره بمدير عام مديرية حصوين الاستاذ ياسر عبدالله الاسد ومدير الصناعة والتجارة بالمديرية الاستاذ محمد حمود سعدوت ، حيث رحب بن خودم بالمدير العام لمديرية حصوين ومدير الصناعة بالمديرية شاكرا لهم زيارتهم سأل الله ان يوفقهم في مهامهم وخدمة مديرتهم ومحافظتهم بشكل عام .



وفي اللقاء تحدث بن خودم عن نشاط مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة واعطا صوره مختصره عن المكتب ، كما استعرض بن خودم ابرز النشاطات التي يقوم بها المكتب الرئيسي عبر ادارتة المختلفة والتي ينبغي ان تناط ايضا الى المديريات عبر ادارات مكتب الصناعة والتجارة فيها والتي ستثمر من خلال ذلك النشاط تقديم خدمة افضل للمواطن والرقي بالقطاع الصناعي والتجاري .

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وأشاد بن خودم في حديثة عن التنسيق والتكامل في العمل بين السلطة المحلية بمديرية حصوين وإدارة مكتب الصناعة بالمديرية مؤكداً على بذل أقصئ الجهود من اجل خدمة المواطن والرقي بالعمل التجاري والصناعي بالمديرية من خلال تنشيط الخدمات التي يقدمها المكتب بالمديرية .

هذا وقد بحث الاسد مع مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة وضع المكتب بالمديرية، فيما اشار مدير مكتب الصناعة بمديرية حصوين الى عددا من النقاط التي يحتاج لها المكتب من أجل القيام بالمهام المناطة لهم ، كما استعرض نشاط المكتب بالمديرية خلال الفترة المنصرمة ، وابرز الانشطة التي ينوي المكتب تنفيذها من خلال تفعيله لتلك النشاطات لخدمة المواطن وتقديم خدمة افضل وتنشيطة للجوانب الصناعية والتجارية بالمديرية وادوار حماية المستهلك .

وفي نهاية اللقاء كرر الاستاذ عبدالله خودم محمد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة شكرة لمدير عام مديرية حصوين الاستاذ ياسر الاسد ومدير مكتب الصناعة بالمديرية الاستاذ محمد حمود سعدوت على زيارتهم وعلى نشاطاتهم وجهودهم التي يبذلونها وان مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة سيسعى الى تذليل الصعاب التي توجههم في عملهم .

وقد اعرب الاسد عن شكرة وتقديرة لمدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة على حسن الاستقبال والتفاعل مع متطلبات مكتب الصناعة بمديرية حصوين متمنياً لهم التوفيق في مهامهم .