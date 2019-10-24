شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. سقوط 6 جرحي في ساحة رياض الصلح ببيروت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت شبكة "سكاي نيوز" العربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن بيان للصليب الأحمر اللبناني، سقوط 6 جرحي في ساحة رياض الصلح وتم تقلهم إلي مستشفيات بيروت.



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