شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. أردوغان يطالب واشنطن بتسليم قائد قوات سوريا الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت وكالة أنباء روسيا اليوم، في نبأ عاجل لها منذ قليل، إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن وزارة العدل التركية ستقدم طلبا للولايات المتحدة، لتسليم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.



وأكد "أردوغان" في تصريحاته، على التضارب بين روسيا وأمريكا، حول دخول القوات التركية إلى مدينة عين العرب، مشيرًا إلي أنه سيتخذ القرار المناسب وفق للمستجدات، معلنًا إستجابته لدعوة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لزيارة واشنطن الشهر القادم.

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