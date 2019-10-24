سياسة | إحتجاجات ضد أبي أحمد .. إطلاق نار في مدينة إثيوبية .. روسيا اليوم تكشف كارثة «سد النهضة» .. إرتفاع كبير للجنيه أمام الدولار .. حدث غير مسبوق منذ التعويم

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

نقلت وكالة "رويترز" عن شاهدي عيان من سكان مدينة أداما الإثيوبية أنهما سمعا صوت طلقات نارية، اليوم الأربعاء، وسط احتجاجات شهدتها المدينة.

وبدأت الاحتجاجات في مدينة أداما التي تقع على بعد 90 كم جنوب شرق العاصمة، وفي مدن أخرى في منطقة أوروميا، بعد تجمع مئات من أنصار الناشط الإثيوبي، جوهر محمد، خارج منزله في العاصمة صباح الأربعاء، بعد ساعات من تطويق الشرطة له.

وأشارت الوكالة نقلا عن شهود إلى أن 400 شاب على الأقل انضموا للاحتجاج عند المنزل الذي يقع في العاصمة أديس أبابا، ورددوا هتافات داعمة للناشط جوهر محمد ومناهضة لآبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام هذا العام.

وأوضح الشهود أن نحو 24 من أفراد الشرطة الاتحادية طوقوا المنزل ليل الثلاثاء، وأجبروا الحرس الشخصي لجوهر على مغادرة المكان.

ولم يتضح لماذا تم تطويق منزل الناشط، لكن رئيس الوزراء كان قد حذر في كلمة له أمام البرلمان، في وقت سابق يوم الثلاثاء، من يملكون وسائل إعلام من إثارة قلاقل.

وقال آبي أحمد: "ملاك وسائل الإعلام الذين لا يحملون جواز سفر إثيوبيا يلعبون على الاتجاهين. عندما يسود السلام تتواجدون هنا وعندما نكون في ورطة فأنتم لا وجود لكم هنا".

وأضاف: "حاولنا التحلي بالصبر. لكن لو كان ذلك سيقوض السلام ووجود إثيوبيا، فسواء كنتم تتحدثون الأمهرية أو لغة أوروميفا، سنتخذ الإجراءات اللازمة. لا يمكنكم اللعب على الاتجاهين".

والأمهرية وأوروميفا هما لغتا أكبر الجماعات العرقية في إثيوبيا.

وجوهر، يحمل جواز سفر أمريكيا، وهو مؤسس شبكة أوروميا الإعلامية المستقلة، وله حضور نشط على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابع حسابه على فيسبوك نحو 1.4 مليون شخص، وسبق لجوهر أن استخدم هذا الحساب في تنظيم إضرابات واحتجاجات.

وعاد جوهر، الذي يروج لأيديولوجية (أورومو أولا)، لإثيوبيا من الولايات المتحدة، في أغسطس من العام الماضي، بعد بضعة أشهر من تولي أبي أحمد منصبه. والأورومو هي أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، وينتمي لها كل من آبي أحمد وجوهر محمد.(المصدر)

روسيا اليوم تكشف كارثة «سد النهضة» .. ماذا يخبئ خلفه لـ «مصر» .. «ظلام وعطش»

نشرت روسيا اليوم المواصفات الفنية لسد النهضة والذي تسبب في ازمة بين مصر وأثيوبيا منذ قرار إنشائه .

النهضة هو سد خرساني (الحاجز) يمتد على مجرى نهر النيل الأزرق، بطول يبلغ 1800م، وارتفاع نحو 145م.

سد مكمل يمتد على طول 5كم، ويبلغ ارتفاعه نحو 50م.

توليد الطاقة الكهربائية باستخدام توربينات على جانبي النهر.

ثلاث قنوات تستخدم لتصريف المياه، والسيطرة على منسوب المياه في بحيرة التخزين.

يبلغ طول بحيرة السد نحو 150كم، ونحو 100كم كأذرع، أو خيران، أما متوسط عرضه يبلغ نحو 8كم، بينما يبلغ متوسط العمق حوالي 8م.

Advertisements

يضم سد النهضة 15 وحدة كهربائية، توجد 10 منها في الضفة الغربية لنهر النيل الأزرق، و5 وحدات في الجهة المقابلة.

تبلغ قدرة كل من هذه الوحدات حوالي 350 ميغاواط، وبذلك تكون قدرتها مجتمعة نحو 5225 ميغاواط، وفي عام 2012، تمت إضافة وحدة أخرى في الجهة الشرقيّة لتصبحَ قدرتها مجتمعة 6000 ميغاواط. سد النهضة بهذه القدرة الإنتاجية يحتل المرتبة الأولى في أفريقيا،

والعاشرة في العالم ضمن قائمة أكبر السدود إنتاجا للطاقة الكهربائية.

تطورت القدرة التخزينية لسد النهضة بشكل ملحوظ منذ بداية العمل في المشروع وحتى الانتهاء منه، بلغت سعة السد الحدودي نحو 11,1 مليار م³ عند مستوى 575م لبحيرة السد، وارتفاع 84.5م للسد الخرساني (الحاجز)، ومع رفع الحاجز إلى ارتفاع 90م،

تصبح السعة التخزينيّة للسد حوالي 13,3 مليار م³، وعند مستوى 590م للبحيرة، ستصل السعة التخزينيّة إلى نحو 16,5 مليار م³، أما في عام 2011، فقد تمت زيادة ارتفاع الحاجز ليصبح 145م، ليتسع بذلك إلى نحو 62 مليار م³،

وقد استمرت عمليات التطوير على السد لتصبح سعته 70 مليار م³، ثم وصلت في النهاية إلى نحو 74 م³ بحلول عام 2012.

التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع بالكامل إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.

يؤثر بناء السد على الأراضي الزراعية، والمناطق السكنية فقد يتسبب في هجرة نحو 30 ألف مواطن، وبإغراق حوالي 0.5 مليون فدان من الأرض الزراعية.

مخاوف كل من مصر، والسودان، تكمن في فقدان كميات كبيرة من مياه نهر النيل (حوالي 25 مليار م³)، كما أن نقص مخزون المياه للسد العالي سيخفض من إنتاجه للكهرباء بنسبة تتراوح بين 20%-40%.(المصدر)

إرتفاع كبير للجنيه أمام الدولار .. حدث غير مسبوق منذ التعويم

ارتفع الجنيه المصري بدرجة أكبر مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس، مسجلا 16.10 جنيه، في أقوى سعر له منذ ما يربو على عامين ونصف وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

ويشهد الجنيه صعودا مطردا في 2019، لتبلغ مكاسبه 9.85 بالمئة أمام الدولار منذ أول يناير.

ووفقا لـ"رويترز"، يقول المحللون إن "العملة تلقى دعما من عوامل أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي".

وقال آلين سانديب، مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة، إن "تلك التدفقات جاءت أساسا من استثمارات في أدوات الخزانة المصرية وتحسن مطرد في السياحة وتحويلات قوية من العاملين في الخارج وتقلص العجز التجاري للبلاد".

وأضاف أنه "يتوقع أن يواصل الجنيه صعوده مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من "2020.

وفي السياق ذاته، قال محمد أبو باشا، الاقتصادي في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية "هيرميس"، إن "جنيها قويا سيساعد في إبقاء التضخم منخفضا بعد أن سجل أدنى مستوياته في نحو 7 سنوات الشهر الماضي، فضلا عن أنه قد يحفز على زيادة الاستهلاك".

وأضاف "غير أنه لا يساعد الصادرات، لكنها تظل جزءا صغيرا نسبيا من الاقتصاد".

وارتفع الجنيه 2.4 بالمئة في الشهر الحالي فقط. ولم تكن العملة بهذه القوة منذ الرابع من مارس/آذار 2017.

وكان البنك المركزي المصري حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر2016، عندما كان سعره 8.88 للدولار، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي ارتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وسجلت العملة أضعف مستوياتها عقب تحرير سعر الصرف عند 19.62 في ديسمبر2016.(المصدر)