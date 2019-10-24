شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان.. القوات التركية تواصل اعتقال المعارضين للنظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت السلطات التركية 11 شخصًا في 3 مدن من رؤساء وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي والحزب الثوري؛ بسبب مشاركاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ، حسبما نشر موقع تركيا الان المعارض

وذكر الموقع، أنه تم اعتقال المسؤولين التنفيذيين لحزب الشعوب الديمقراطي، وهم تيار أوزكايا، وعدنان أشيد، وسيراجتين باشبوغا، عبر العمليات التي شنتها الشرطة على منازلهم في مدينة كوجالي، من المتوقع أن يتم إحضار الثلاثة غدًا من مديرية أمن كوجالي إلى المحكمة.

واعتقلت السلطات أيضًا حنيفة جديك، الرئيس المشارك لبلدية أيدن، ومديري المقاطعة تانر أكدامير وفؤاد أوزتورك ومحمد علي باشا، بعدما داهمت الشرطة منازلهم في مدينة أيدن. وتم إحضارهم اليوم إلى المحكمة بعد استجوابهم في مديرية الأمن. وتم إطلاق سراح حنيفة جديك الرئيس المشارك لبلدية أيدن، ومديري المقاطعة تانر أكدامير وفؤاد أوزتورك بشرط الرقابة القضائية عليهم.

وتم نقل محمد علي باشا إلى سجن مدينة أيدن بتهمة «الدعاية لمنظمة إرهابية»، كما داهمت قوات الشرطة مبنى الحزب الثوري في مدينة مارسين وعناوين كثيرة أخرى في نطاق التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في مرسين.