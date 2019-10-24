وفاة مواطن بالرباط إثر عضة “طوبة”.. واتهامات للسلطات بالتقصير

توفي اليوم الخميس، مواطن بالرباط، يقطن بحي القامرة، عقب تعرضه لعضة فأر كبير قبل يومين.

وقال الفاعل الجمعوي عبد العالي الرامي، في تصريح لـ”اليوم 24″، اليوم الخميس، إن المواطن الذي لقي حتفه بسبب تداعيات عضة الفأر، يعمل حارسا لسوق دوار الكرعة، ويقطن بالقامرة الشمالية، محملا المسؤولية للسلطات.

وأشار الرامي، إلى أنه أشعر السلطات المحلية في شخص الباشا، وأيضا نائب العمدة المكلف بالمصالح الصحية، بوجود خطر يهدد الساكنة، عقب هدم قنوات الصرف الصحي، بالتزامن مع القضاء على دور الصفيح بالمنطقة.

وأوضح المتحدث أن المنطقة انتشرت فيها الفئران الكبيرة، وهو ما يتطلب تدخلا مستعجلا للمصالح الصحية الجماعية، لرش الأدوية حفاظا على سلامة المواطنين.