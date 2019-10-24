الرجاء يدشن موسمه الجديد في البطولة بانتصار على بني ملال

تمكن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، من تحقيق أول انتصار له في مناسات البطولة الاحترافية، وذلك على حساب فريق رجاء بني ملال، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم، بملعب محمد الخاميس بالدار البيضاء، برسم الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية.

وأنهى الفريق الأخضر، الجولة الأول متقدما بهدف دون رد، وقعه العميد محسن متولي، في الدقيقة 20، من نقطة الجزاء، قبل أن يضيف الوافد الجديد، الكونغولي مالونغو نغيتا، ثاني الأهداف، في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

هذ الانتصار، في أول مباراة للفريق الأخضر في بطولة هذا الموسم، مكنه من الصعود للمركز التاسع، برصيد 3 نقاط، بينما تجمد رصيد الفريق الملالي في 0 نقطة، في المركز الأخير.