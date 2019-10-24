أعلن روبيرت أوشن، المدير التقني الوطني الجديد، انتهاء مهام كل من جمال السلامي، المدرب السابق لمنتخب أقل من 20 سنة، والفرنسي باتريس بوميل، المدرب السابق للمنتخب الأولمبي، في الإدارة التقنية.
وقال أوشن، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عشية اليوم بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالرباط، إنه قد عقد اجتماعا مغلقا مع كل من السلامي وبوميل وأخبرهما بأنه لن يشتغل معهما في الإدارة التقنية الوطنية الجديدة.
وصرح روبيرتس قائلا: ” لدي فلسفة جديدة على رأس الإدارة التقنية، ورؤية جديدة أيضا، هما مدربان رائعان وأنا متأكد بأنهما سيقومان بعمل رائع في المستقبل، لكن لدي الآن رؤية واستراتيجية جديدة، وأرغب في بناءها من جديد”.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال السلامي وباتريس يوميل يغادران الإدارة التقنية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.