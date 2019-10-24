عبيابة في اليوم الوطني للسينما: سندعم القطاع السينمائي بـ21 ميار سنتيم سنويا

خلال الاحتفال باليوم الوطني للسينما، اليوم الخميس، في الرباط، أعلن الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تخصيص 210 مليون درهم سنويا (21 مليار سنتيم) لدعم السينما.

وشدد الوزير ذاته على “أهمية الربط بين السينما والثقافة من أجل بلورة سياسة عمومية ثقافية مندمجة، وتشاركية لتطوير الممارسة، والفعل الثقافي على المستوى الوطني”.

وأوضح المسؤول الحكومي “حرص قطاع الثقافة، والمركز السينمائي المغربي على تطوير منظومة الدعم العمومي، من خلال برمجة غلاف مالي سنوي يتجاوز 210 مليون درهم”.

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ويرى المركز السينمائي المغربي، الذي ينظم الاحتفال سنويا، أن المناسبة أصبحت فضاءً للحوار، والتشاور، وطرح الأفكار، وإبراز المقترحات، التي من شأنها تطوير الضوابط التشريعية، والتنظيمية، والإجرائية للقطاع السينمائي في بلادنا.

وتحدث الحسن عبيابة عن “دور الديبلوماسية الثقافية السينمائية في الدفاع عن الحقوق المشروعة لبلادنا، وتحسين الوضعية المهنية للعاملين في القطاع، وكذا خلق صناعة سينمائية تنخرط في النموذج التنموي الجديد”.

ويتزامن اليوم الوطني للسينما لهذه السنة مع الذكرى 75 سنة لإحداث المركز السينمائي المغربي بموجب ظهير شريف صادر بتاريخ 8 يناير 1944، الذي يعد مؤسسة عمومية مشرفة على تنظيم، وترويج القطاع السينمائي.