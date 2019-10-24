شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مراسلة قناة الجديد تتعرض للتحرش أثناء تغطية التظاهرات والان مع التفاصيل

تعرّضت مراسلة قناة الجديد اللبنانية، للتحرش أثناء استطلاعها آراء المتظاهرين المشاركين في أحداث التظاهرات المطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ويظهر في مقطع تداوله ناشطون تحرش أحدهم بالمراسلة أكثر من مرة بلمسها في منطقة حساسة من الخلف والتفتت المراسلة أول مرة دون أن تتحدث وهي تنظر إلى من خلفها، وتكرر التحرش معها بعدها بلحظات وهو ما ظهر عليها بدورانها للخلف بشكل مفاجئ عند ملامستها، وذلك على الهواء مباشرة

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