شكرا لقرائتكم خبر عن رياضي تركي يصف أردوغان بـ "هتلر" القرن والان مع التفاصيل

هاجم اللاعب التركي المحترف في الدوري الأمريكي للسلة NBA "أنس كانتر"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفه بأنه «هتلر» هذا القرن.

وأضاف كانتر في حوار له مع صحيفة «CNN» الأمريكية أن:" أردوغان لا يحترم حقوق الإنسان، ولا يوجد حرية للرأي والتعبير والعبادة ولا يحترم شعبه ولا يوجد ديمقراطية في تركيا، وطالبه بوقف قتل الأكراد والخروج من سوريا ووقف دعمه لداعش.

وقال كانتر في حواره: “أنا لم أتمكن من رؤية عائلتي أو الحديث معهم منذ 5 سنوات فقد دخل والدي السجن، أما إخوتي فلا يستطيعون العثور على عمل وقد تم إلغاء جواز سفري، وأصدروا في حقي مذكرة اعتقال دولية، وحظروا على عائلتي مغادرة تركيا، كما أتلقى تهديدات بالقتل بشكل يومي، وأتعرض لاعتداءات كما حاولوا أيضًا اختطافي بطرق غير شرعية في أندونيسيا.. الحرية ليست مجانية”.