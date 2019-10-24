حمدوك يثمن دعم الاتحاد الأوروبي للمرحلة الانتقالية بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمَّن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لإنجاح المرحلة الانتقالية في بلاده. والتقى حمدوك في مكتبه بالخرطوم الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى السودان روبرت فان دن دول. ورحب رئيس الوزراء السوداني، بسفير الاتحاد الاوروبي، مؤكدا حرص بلاده للانفتاح على العالم الخارجي والعودة للأسرة الدولية بالكامل. وتطرق اللقاء بحسب وكالة السودان للانباء الرسمية إلى ضرورة إزالة اسم الخرطوم من قائمة امريكا للدول الراعية للإرهاب. وأكد سفير الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد بدعم الحكومة الانتقالية، وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يضع أولوية لتقديم الدعم في مجال المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالحرب والنزاعات.

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