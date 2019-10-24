الجيش الليبي يدفع بتعزيزات إلى طرابلس بمهام قتالية جديدة

وصلت، الخميس، تعزيزات عسكرية من قوات الجيش الليبي إلى محاور القتال بالعاصمة الليبية طرابلس حيث وكلت بمهام قتالية جديدة.

وقال المنذر الخرطوش، عضو شعبة الإعلام الحربي، إن قوة الاقتحام 35 وصلت إلى مناطق ارتكاز للتجهيز لأداء مهام جديدة في محاول القتال.

وتابع الخرطوش في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه أن القوة مدعمة بالآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة.





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وتضم التعزيزات قوة يطلق عليها "قوة الاقتحام"، تضم نخبة من أفضل المقاتلين بوحدات اللواء 73 مشاة.

وكشف الخرطوش عن أن القوة موكل إليها القيام بعمليات نوعية متقدمة في تطوير للهجوم على مواقع المليشيات الإرهابية بالعاصمة طرابلس.

ونجح الجيش الليبي خلال 200 يوم من المعارك منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة التي أطلقها الجيش في أبريل/نيسان الماضي، في تكبيد المليشيات الإرهابية خسائر بشرية وأضرارا مادية.

وتمكن الجيش خلال الفترة ذاتها من السيطرة الكاملة على أكثر من 8 محاور للعاصمة، وسيطر على مطار طرابلس الدولي، وأسقط أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة، كما دمرت قوات الجيش البنى التحتية لغرف عمليات المليشيات في كل من معيتيقة ومصراتة وزوارة.