أردوغان يسخر من مخاوف أوروبا بشأن تدفق المهاجرين السوريين

سخر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، من قادة الاتحاد الأوروبي القلقين من تدفق أعداد جديدة من المهاجرين السوريين.

وقال أردوغان ساخرا: "عندما نقول إننا سنفتح الأبواب (للمهاجرين) تراهم يرعدون ويزبدون. لا تقلقوا ستفتح هذه الأبواب عندما يحين الوقت".

وأضاف: "لديكم المال والقوة، ولكن عندما يصل 100 أو 200 شخص إلى اليونان عن طريق البحر، تتصلون هاتفيا على الفور لتقولوا: لقد وصل أكثر من 100 شخص إلى الجزر (اليونانية)".

وانتقدت دول الاتحاد الأوروبي بشدة هجوم أنقرة في شمال شرقي سوريا في 9 أكتوبر/تشرين الأول ما دفع أردوغان لاستخدام ورقة المهاجرين كتهديد للغرب.

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وقبل أسبوعين، هدد أردوغان بالفعل بـ"فتح الأبواب" والسماح لنحو 3,6 مليون لاجئ سوري في تركيا بالتوجه إلى أوروبا، ملقياً باللوم على الاتحاد الأوروبي لأنه انتقد العملية العسكرية التركية ووصفها بأنها "غزو".

ويستغل أردوغان ورقة المهاجرين دائما لتهديد أوروبا للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية.

ولأكثر من مرة يتحدث أردوغان عن إمكانية السماح للسوريين بعبور المتوسط والوصل إلى أوروبا إذا لم يخضع الغرب لرغباته.

وبدأت القوات التركية هجوما عسكريا، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

ولاقت العملية العسكرية هجوما شديدا من الجانب الأوروبي، وعلقت العديد من دول الاتحاد الأوروبي تصدير الأسلحة لتركيا، وفي مقابل الانتقاد الاوروبي عاود أردوغان ابتزاز أوروبا والضغط باستخدم ورقة اللاجئين السوريين.