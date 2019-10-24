انت الان تتابع رئيس وزراء بريطانيا يدعو البرلمان للموافقة على إجراء انتخابات في 12 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يوم الخميس إنه يطلب من البرلمان الموافقة على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر كانون الأول في إطار مساعيه لضمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون في بيان بثه التلفزيون ”طريقة إنجاز الانسحاب في رأيي هي التعامل بشكل منطقي مع البرلمان... إذا كانوا يريدون حقا مزيدا من الوقت لدراسة هذا الاتفاق الممتاز فسيحصلون على ذلك لكن عليهم أن يوافقوا على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر. هذا هو السبيل للمضي قدما“.