الناتو يكشف حقيقه نشر قواته شمال سوريا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أنه لا يتوقع أن يقوم الحلف بنشر قواته في شمال شرق سوريا قائلاً إنه "لم يتلق دعوة" بذلك.

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و أشار ستولتنبرغ إلى مصلحة "ناتو" المشروعة في المنطقة ، كعضو في التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي.

وقال ستولتنبرغ: "من المهم للغاية التأكد من أن مقاتلي داعش الذين تم أسرهم لم يتم إطلاق سراحهم، وبالتالي فإن مسؤولية التأكد من عدم حدوث ذلك ، وأنهم ما زالوا في الأسر، تقع على عاتق الموجودين على الأرض حالياً".

وأضاف ستولتنبرغ، معلقاً على مقترح وزيرة الدفاع الألمانية أنيغرت كرامب كارنباور بشأن إنشاء منطقة أمنية في سوريا، إنه "أمر إيجابي أن تعرض الدول الأعضاء بالحلف مقترحات بشأن إيجاد حل سياسي في شمالي سوريا".

وأضاف: "بالطبع، هناك الكثير من التحديات والعديد من التساؤلات التي تبحث عن إجابة".