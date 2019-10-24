شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. مراسلة قناة الجديد تتعرض للتحرش أثناء تغطية التظاهرات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 تعرّضت مراسلة قناة الجديد اللبنانية، للتحرش أثناء استطلاعها آراء المتظاهرين المشاركين في أحداث التظاهرات المطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة

ويظهر في مقطع تداوله ناشطون تحرش أحدهم بالمراسلة أكثر من مرة بلمسها في منطقة حساسة من الخلف Advertisements والتفتت المراسلة أول مرة دون أن تتحدث وهي تنظر إلى من خلفها، وتكرر التحرش معها بعدها بلحظات وهو ما ظهر عليها بدورانها للخلف بشكل مفاجئ عند ملامستها، وذلك على الهواء مباشرة

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