شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اغتيال مسؤولين محليين.. فرض حظر التجوال على محافظة ديالي العراقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بغداد) فرضت السلطات الأمنية العراقية المحلية حظرا للتجوال في محافظة ديالى الواقعة شمال شرقي بغداد، على خلفية اغتيال عدد من المسؤولين المحليين. وأفاد مصدر أمني محلي أن الحظر شمل سير المشاة والمركبات حتى إشعار آخر. وكانت الجهات الأمنية فرضت في وقت سابق اليوم حضرا للتجوال على مدن الوجيهية والمقدادية وأبي صيدا وجميعها تابعة للمحافظة ذاتها، على خلفية اغتيال عدد من المسؤولين المحليين في المحافظة.

فرضت السلطات الأمنية العراقية المحلية حظرا للتجوال في محافظة ديالى الواقعة شمال شرقي بغداد، على خلفية اغتيال عدد من المسؤولين المحليين. وأفاد مصدر أمني محلي أن الحظر شمل سير المشاة والمركبات حتى إشعار آخر. وكانت الجهات الأمنية فرضت في وقت سابق اليوم حضرا للتجوال على مدن الوجيهية والمقدادية وأبي صيدا وجميعها تابعة للمحافظة ذاتها، على خلفية اغتيال عدد من المسؤولين المحليين في المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اغتيال مسؤولين محليين.. فرض حظر التجوال على محافظة ديالي العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.