الجبير: على إيران أن تدفع ثمن تصرفاتها العدائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن ممارسة الضغوط القصوى تبقى السبيل الوحيد لدفع إيران للجلوس إلى طاولة التفاوض، مضيفا أن التهدئة لا تنفع مع طهران، وعلى إيران أن تدفع ثمن تصرفها العدائي، ولا يمكن بأي حال أن تطلق دولة صواريخ باليستية على بلدان أخرى ولا تتوقع أي عواقب.
وأوضح في مقابلة مع صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، أن المملكة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، قائلا «نريد تغييرا في السلوك الإيراني، لماذا كل هذا العداء تجاه المملكة؟»، مبينا أنه يجب على الإيرانيين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الاستمرار في تحمل العقوبات أم العودة والتفاوض بشأن الاتفاق النووي.
ماذا قال الجبير؟
- اتفاق وشيك سيعقد بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن
- إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي
- ليس هناك أي وساطة مع إيران ونطالبها بالأفعال بدلا من الكلام
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