ملكة جمال إيران مهددة بالقتل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تعيش ملكة جمال إيران بهاره زاري بهاري حالة رعب، بعدما احتجزت في مطار نينوي اكينو الفلبيني على مدار الأيام الستة الماضية، حيث وضع نظام طهران إخطارا لدى الإنتربول الدولي يفيد بقيامها بجريمة مزعومة.

وفيما طالبت ملكة الجمال الفلبين بإعطائها حق اللجوء السياسي، خشية قتلها في حال ترحيلها إلى بلدها، قالت: إن تهمة الاعتداء الموجهة لها هي «كذبة كبيرة»، وتعتقد أنها مستهدفة بسبب آرائها السياسية في إيران ودعمها لحقوق المرأة، وأضافت «إذا عدت إلى بلدي سوف يقتلونني».

Advertisements

وتبلغ بهاره زاري بهاري 31 عاما، وهي طالبة طب الأسنان، مثلت إيران في مسابقة ملكة جمال القارات لعام 2018 في مانيلا بالفلبين، ونقلت صحيفة «التلغراف» البريطانية عنها قولها «لا يوجد لدي أي أخبار أو معلومات جديدة عن سبب بقائي هنا»، فيما أكدت السلطات الفلبينية أنه «تم تقييد بهاري» من دخول أراضيها بسبب الإشعار الذي أعطي للإنتربول، والتهمة الموجهة ضد بهاري هي الاعتداء والضرب وتتعلق بحادث مزعوم مع مواطنة إيرانية في الفلبين.

وقال مارك بيرت من وزارة العدل الفلبينية، لصحيفة «التلغراف»: «ليس لدينا أي سبب لرفض دخولها يتعلق بانتهاكها قوانيننا»، وبحسب التقرير، طلب اللجوء الخاص بها قيد المراجعة حاليا بمساعدة من محام.

وظهرت بهاري في يناير الماضي بمسابقة ملكات جمال تحمل صورة رضا بهلوي الذي يعيش في المنفى، وينظر إليه على أنه بطل للديمقراطية وشخص يمكنه يوما ما تغيير نظام إيران، وصرحت بهاري قائلة «لقد استخدمت صورته على خشبة المسرح لتكون صوتا شعبيا، لأن كل الأخبار ووسائل الإعلام تتجاهلنا».