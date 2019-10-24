الحوثيون يمنعون 8 ناقلات وقود من دخول ميناء الحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، صعدة، الضالع

جددت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية اتهامها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تعمدها توقف سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، وتأخير إجراءات الدخول والتفريغ.

وأكدت اللجنة أمس أن «الميليشيات الحوثية تتسبب في وقوف 8 ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة حتى الآن، وذلك بمنعها التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية».

واتهمت ميليشيات الحوثي بـ «استخدام الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة»، وأضافت أن هذه التصرفات الحوثية «خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشطتها الطائفية، ومضاعفة معاناة المواطنين».

كما اتهمت اللجنة الحوثيين بـ «التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على استقرار العملة والإعاقة الواضحة لجهود الحكومة والمبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين»، وتحمل السفن الثماني على متنها قرابة 164 ألف طن من المشتقات النفطية، بحسب الجدول الذي نشرته اللجنة.

Advertisements

ميدانيا، حققت قوات الجيش الوطني بإسناد مقاتلات ومدفعية التحالف تقدما كبيرا، في جبهة الرزامات في النقعة بصعدة معقل الحوثيين، وأكد قائد (لواء حرب1) العميد محمد الغنيمي أن قوات الجيش الوطني قطعت خط الإمداد الواصل بين مفرق قرى «عار» و»النقعة»، ودكت تحصينات الميليشيات وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأشار العميد الغنيمي أن مروحيات التحالف قصفت معسكر تحشيد وتدريب تابعا للميليشيات في النقعة بقصف مكثف، فيما تقدمت قوات اللواء تحت غطاء المدفعية والطيران، ودمرت المواقع التي كانت تتخذها الميليشيات مركزا للتدريب والإسناد.

وكشف مصدر عسكري أن القيادي الحوثي حمزة الشعباني، قائد عمليات لواء الصماد 2، قتل مع عشرات من عناصر الميليشيات خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة الملاحيط بمديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة.

وقال متحدث باسم المنطقة العسكرية الخامسة: إن قوات الجيش، وبمساندة طائرات تحالف دعم الشرعية، تمكنت من استدراج عناصر ميليشيات الحوثي بعد رصد تحركات لها في محاولة لشن هجمات على مواقع الجيش.

مشاهدات يمنية