متظاهرو لبنان: عون يستهتر بمطالبنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بيروت

أبدى اللبنانيون المحتجون الموجودون في ساحات الاعتصام أمس استياءهم من كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون، وقال المحتجون إن كلمة عون تعد استهتارا بمطالبهم التي يطلقونها من الساحات منذ ثمانية أيام.

وكان عون دعا في وقت سابق إلى الحوار من أجل حل الأزمة التي تمر بها البلاد، وأبدى في خطاب متلفز استعداده للقاء ممثلين عن المحتجين «لتحديد الخيارات للوصول إلى أفضل النتائج».

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وقال الرئيس اللبناني مخاطبا المتظاهرين في كل الساحات في لبنان «أنا حاضر أن التقي ممثلين عنكم يحملون هواجسكم ويحددون مطالبكم، وأنتم تسمعون منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي وشو لازم نعمل حتى نحقق أهدافكم من دون ما نسبب الانهيار ونفتح حوارا، فالحوار هو دائما الطريق الأسلم للإنقاذ، وأنا بانتظاركم».

ودعا الرئيس عون المتظاهرين «أن يكونوا المراقبين لتنفيذ الإصلاحات إذا حصل أي تأخير أو مماطلة، والساحات في كل الأوقات مفتوحة لكم»، مضيفا «أنا من موقعي سوف أكون الضمانة، وسوف أصارحكم بكل شيء يحصل، وسوف أقوم بكل جهدي لتحقيق الإصلاح».

وتابع عون «صرختكم لن تذهب سدى مثل كل الصرخات التي ملأت الساحات قبلكم ورجعت الحرية والسيادة والاستقلال للبنان.. حرية التعبير هي حق محترم ومحفوظ لكل الناس ولكن أيضا حرية التنقل هي حق لكل المواطنين ويجب احترامه وتأمينه»، وقال «كل من سرق المال العام يجب أن يحاسب، لكن من المهم أن لا تدافع طائفته عنه بشكل أعمى».

وتواصلت الاحتجاجات لليوم الثامن على التوالي في مناطق لبنانية مختلفة، واستمر المتظاهرون في قطع طرق رئيسة في مناطق بالعاصمة بيروت وغيرها، رغم محاولات الجيش ومناشداته للمحتجين لفتحها.