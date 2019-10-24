آل جابر يبحث المستجدات مع سمينبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر في الرياض أمس، مع مبعوث السويد السفير بيتر سمينبي الأزمة في اليمن، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة.



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