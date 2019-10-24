المملكة للأمم المتحدة: انزعوا مصائد الموت من أيدي الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت السعودية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك لإجبار الميليشيات الحوثية على وقف زراعة الألغام «مصائد الموت» التي تتسبب في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح، واتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لمخزونات الأسلحة الحوثية ونزع سلاح هذه الميليشيات الإرهابية.

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وقال فيصل البيشي سفير ثاني بعثة المملكة في الأمم المتحدة «إن الألغام تشكل خطرا في شتى أنحاء العالم، وإن المملكة هي من تلك الدول التي تواجه خطرا على سكانها وسلامة أراضيها، حيث قامت ميليشيات الحوثي بزرع عشرات الآلف من الألغام على الحدود السعودية اليمنية وبشكل عشوائي».

وأضاف «كما قامت هذه الميليشيات بتطوير الألغام وصناعتها بشكل يسهل إخفاءها في البيئة المحلية مما يضاعف من خطرها على المدنيين، وزرعتها بشكل عشوائي في المدن والقرى اليمنية، وراح ضحية ذلك الآلاف من المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء بين قتيل وجريح، ولم تقتصر انتهاكات الميليشيات الحوثية على زراعة الألغام البرية فحسب، بل قامت بزرع الألغام في جنوب البحر الأحمر، مهددة بذلك أمن وسلامة خطوط البحرية الدولية والسلم والأمن الإقليمي والدولي، مما يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وأكد أن المملكة سعت إلى إبعاد اليمن عن حافة الانهيار وتجنيب مواطنيه شبح الموت، عن طريق مشروع مسام لإزالة الألغام الذي أتم عامه الأول، ويكتسب هذا المشروع أهمية بالغة نظرا لدوره الفعال في إنقاذ أرواح الآلاف من الأبرياء، وأفاد بأن المشروع تمكن من إزالة أكثر من مئة ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، وبالرغم من فداحة هذا الرقم إلا أن فرق مسام تطمح لتحقيق معدلات أفضل أثناء المرحلة المقبلة، نظرا لإيمانها الراسخ بقيمة رسالتها الإنسانية التي تهدف من خلالها إلى التغلب على المآسي الناجمة عن انتشار الألغام وإنقاذ حياة المدنيين.