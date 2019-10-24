شكرا لقرائتكم ترمب: ربما حان الوقت لتسليم مواقع النفط السورية للأكراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تغريدة على تويتر، الخميس، أنه "ربما حان الوقت لتسليم مواقع النفط السورية للأكراد".

وكان ترمب قد قال، الأربعاء، إن قوة أميركية صغيرة ستبقى في المواقع النفطية السورية.

وتابع: "إننا نضمن أمن النفط. وبالتالي، سيبقى عدد محدود من الجنود الأميركيين في المنطقة حيث النفط".

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من جهتها، رأت الخارجية الروسية، الأربعاء، ضرورة أن تخضع المواقع النفطية شمال شرقي سوريا لسيطرة النظام.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي نقلاً عن وزارة الشؤون الخارجية الروسية، أنه يتعين على النظام أن يستعيد سيطرته على كافة منشآت النفط شمال شرقي البلاد.

وقال نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تأمل أن يقدم أكراد سوريا ضمانات على أنهم سينسحبون من المنطقة الحدودية مع تركيا.

يأتي ذلك، في وقت اعتبر وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن إبقاء بعض القوات الأميركية في أجزاء من شمال شرقي سوريا قرب حقول النفط مع قوات سوريا الديمقراطية، لضمان عدم سيطرة تنظيم "داعش" أو جهات أخرى على النفط، من بين الخيارات التي تجري مناقشتها.