بغداد تصرخ.. متظاهرون يرددون شعارات مناوئة لسليماني

ردد المتظاهرون الذين توافدوا إلى ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، الخميس، شعارات مناوئة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

كذلك وجهوا نداءات إلى فالح الفياض، مستشار الأمن القومي بالعراق، يسألونه عن الأموال المنهوبة.

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ومن المتوقع أن يشهد يوم غد مظاهرات في عدد من المدن العراقية احتجاجاً على الأوضاع المعيشية في البلاد.

يذكر أن مراسل "العربية" في بغداد كان أكد توافد عشرات المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية.

وقال المراسل إن إجراءات أمنية مشددة تطبق الآن في بغداد مع توافد المتظاهرين إلى ساحة الحرية.

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء العراقية عبر حسابها الرسمي على "تليغرام"، نقلا عن وزارة الداخلية، دخول البلاد في حالة الإنذار القصوى استعدادا لحماية تظاهرات الجمعة، وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم، وكذلك حماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.