شكرا لقرائتكم بغداد تصرخ.. متظاهرون يرددون شعارات مناوئة لسليماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ردد المتظاهرون الذين توافدوا إلى ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، الخميس، شعارات مناوئة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
كذلك وجهوا نداءات إلى فالح الفياض، مستشار الأمن القومي بالعراق، يسألونه عن الأموال المنهوبة.
ومن المتوقع أن يشهد يوم غد مظاهرات في عدد من المدن العراقية احتجاجاً على الأوضاع المعيشية في البلاد.
يذكر أن مراسل "العربية" في بغداد كان أكد توافد عشرات المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية.
وقال المراسل إن إجراءات أمنية مشددة تطبق الآن في بغداد مع توافد المتظاهرين إلى ساحة الحرية.
بدورها، أعلنت وكالة الأنباء العراقية عبر حسابها الرسمي على "تليغرام"، نقلا عن وزارة الداخلية، دخول البلاد في حالة الإنذار القصوى استعدادا لحماية تظاهرات الجمعة، وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم، وكذلك حماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر بغداد تصرخ.. متظاهرون يرددون شعارات مناوئة لسليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.