البنتاغون في المرحلة الأخيرة من إصدار التراخيص لطائرة بوينغ للتزويد بالوقود في الجو

أعلن البنتاغون أنه بدأ المرحلة النهائية من عملية إصدار التراخيص لطائرة "بوينغ كي سي- 46" للتزويد بالوقود في الجو، في خطوة مهمة لهذه الناقلة الجوية التي ستحلّ محلّ طائرات موجودة في الخدمة منذ الحرب الباردة.
وقال سلاح الجو الأميركي في بيان إنّ القرار اتّخذ الثلاثاء على الرّغم من أن القوات الجوية الأميركية "لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقدّم البطيء لبوينغ في حلّ المشاكل التي تحدّ من القدرات التشغيلية للطائرة".
وأضاف البيان أنّ سلاح الجو سيختبر "فعالية "كي سي-46" وقدراتها ومدى ملاءمتها" للمهام الثلاث الموكلة إليها وهي تزويد الطائرات بالوقود في الجو ونقل الركاب و/أو المعدّات والإخلاء الطبي.
وأوضح البيان أنّه في الانتظار فإن بوينغ ستعمل على تصحيح "أوجه القصور" المحدّدة في نظام التسليح في الطائرة.
وكان البنتاغون أعلن في أبريل أنّه توقف عن استلام الطائرة بسبب مشاكل تعاني منها.
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