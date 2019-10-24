قائد "قسد": لا يوجد اتفاق مع تركيا بل تم إجبارها على وقف إطلاق النار

أكّد القائد العام لـ"​قوات سوريا الديمقراطية​" (قسد)، ​مظلوم كوباني​، أنّه "لا يوجد أيّ اتفاق مع ​تركيا​، بل هناك وقفٌ ل​إطلاق النار​ أُجبرت تركيا عليه جراء ​العقوبات الأميركية​"، لافتًا إلى أنّ "رغم إعلان وقف إطلاق النار، إلّا أنّ الفصائل السورية المسلّحة المدعومة من أنقرة تستمرّ بهجماتها"، مطالبًا القوى والأحزاب السياسية في كردستان سوريا بـ"الوقوف صفًّا واحدًا".

وركّز خلال مؤتمر صحافي في مدينة الحسكة، على أنّ "العقوبات الأميركية كان لها دور في إجبار تركيا على وقف إطلاق النار، ونطالب الدول الضامنة لوقف إطلاق النار أن تقوم بواجباتها"، موضحًا أنّ "علاقاتنا مع الأميركيين في شرقي سوريا مستمرّة، ونطلب من الأمريكیین تلافي الأخطاء السابقة".

وأشار كوباني إلى "أنّنا أعطينا جوابًا نهائيًّا ل​روسيا​، اليوم، وأخبرناها بطلباتنا والنقاط التي نتحفظ عليها في اتفاق سوتشي. الاتفاق الروسي التركي ضدّ مصلحة شعبنا ولم نكن جزء منه، ولدینا تحفظ على بعض بنود هذا الاتفاق".